Bild: Германия больше не сможет поставить Украине крупную военную технику

У Вооруженных сил Германии закончилась крупная военная техника, которую они могли бы передать Украине. О завершении дальнейших поставок сообщила газета Bild.

По данным источников издания, Минобороны ФРГ не верит в возможность Киева провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время, а также не планирует передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) новые вооружения. При этом отмечается, что у Бундесвера имеется в наличии еще около 300 танков Leopard 2.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил, что Украина и НАТО проиграли прокси-войну, которую вели против России от лица США. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский находится «на пути на выход».