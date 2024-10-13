Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:38, 13 октября 2024Мир

В Германии заявили о завершении поставок Украине крупной военной техники

Bild: Германия больше не сможет поставить Украине крупную военную технику

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

У Вооруженных сил Германии закончилась крупная военная техника, которую они могли бы передать Украине. О завершении дальнейших поставок сообщила газета Bild.

По данным источников издания, Минобороны ФРГ не верит в возможность Киева провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время, а также не планирует передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) новые вооружения. При этом отмечается, что у Бундесвера имеется в наличии еще около 300 танков Leopard 2.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил, что Украина и НАТО проиграли прокси-войну, которую вели против России от лица США. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский находится «на пути на выход».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал российское наступление в Курской области. Что происходит с ВСУ?

      В Германии раскритиковали решение Шольца разместить способные достичь РФ ракеты

      В ФРГ оценили шансы Украины начать контрнаступление

      Харрис обвинила Трампа в сокрытии данных о его здоровье

      Путин призвал внедрять в российский АПК отечественное оборудование и технику

      В Германии заявили о завершении поставок Украине крупной военной техники

      Российский рядовой помог товарищу при обстреле ВСУ

      Путин оценил сбор урожая в России

      Жители Финляндии и Швеции получат новые инструкции на случай войны

      Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше