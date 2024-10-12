В Германии заявили о проигрыше Украины и НАТО

Ким Дотком: Украина и НАТО проиграли прокси-войну от лица США против России

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины и НАТО в конфликте с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Дотком заявил, что Украина и НАТО проиграли прокси-войну, которую вели против России от лица США.

«Прокси-война США против России закончилась. Украина и НАТО проиграли. Зеленский на пути на выход», — написал он.

Ранее Дотком заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось мало времени. До этого он сообщал, что Украина уже проиграла России в конфликте, однако мировые издания не могут писать об этом до завершения президентских выборов в США.

