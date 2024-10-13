Риттер: Россия добьется целей СВО и возьмет под полный контроль новые регионы

Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Такой прогноз озвучил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он выразил уверенность в том, что российские войска полностью возьмут под контроль Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). «Единственный способ остановить это — победить Россию на поле боя, но в данный момент я не вижу, чтобы Россия терпела поражение», — отметил Риттер.

Ранее экс-разведчик предрек США поражение из-за поддержки Украины и Израиля. Он указал, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на помощь Киеву и Тель-Авиву в конфликтах, которые не имеют ничего общего с защитой Штатов.