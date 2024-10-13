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23:18, 13 октября 2024Мир

В США предрекли Украине потерю контроля над четырьмя регионами

Риттер: Россия добьется целей СВО и возьмет под полный контроль новые регионы

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Такой прогноз озвучил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он выразил уверенность в том, что российские войска полностью возьмут под контроль Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). «Единственный способ остановить это — победить Россию на поле боя, но в данный момент я не вижу, чтобы Россия терпела поражение», — отметил Риттер.

Ранее экс-разведчик предрек США поражение из-за поддержки Украины и Израиля. Он указал, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на помощь Киеву и Тель-Авиву в конфликтах, которые не имеют ничего общего с защитой Штатов.

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      Марина Совина
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