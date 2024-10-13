В США задержали мужчину с оружием возле митинга Трампа

В Калифорнии возле места проведения митинга Трампа задержан мужчина с дробовиком

В американском штате Калифорния в городе Коачелла полиция задержала 49-летнего мужчину с оружием. Об этом со ссылкой на департамент шерифа округа Риверсайд сообщает телеканал АВС7.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября. Рядом с местом задержания проходил предвыборный митинг кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Полицейские задержали водителя черного внедорожника. При себе у него обнаружили дробовик и заряженный пистолет с большой обоймой.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания предвыборной кампании из-за угрозы его жизни. «Директор Секретной службы США Рональд Роу сообщил ему, что во время игры федеральные агенты не смогут в полной мере обеспечить его безопасность», — передает телеканал NBC News.