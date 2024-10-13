ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Кореневского района Курской области. Об этом рассказала глава муниципального образования Марина Дегтярева, сообщает в воскресенье, 13 октября, ТАСС.
«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена»
Она добавила, что та техника, которую украинцы по каким-либо причинам не смогли вывезти, была сожжена.
Руководительница района также сообщила, что у нее есть информация о расправе украинцев над мирными жителями во время эвакуации, а также о большом числе других преступлений ВСУ.
Ранее, 11 октября, сообщалось, что Российская армия перешла к активным действиям в Курской области. В частности, около 1,5 тысячи солдат ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Кореневского района. Кроме того, как утверждал источник Telegram-канала Mash, украинские операторы дронов начали в панике подбивать свою технику.