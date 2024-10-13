ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

ВСУ угнали всю сельхозтехнику с территории Кореневского района Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Кореневского района Курской области. Об этом рассказала глава муниципального образования Марина Дегтярева, сообщает в воскресенье, 13 октября, ТАСС.

«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена» Марина Дегтярева глава Кореневского района Курской области

Она добавила, что та техника, которую украинцы по каким-либо причинам не смогли вывезти, была сожжена.

Руководительница района также сообщила, что у нее есть информация о расправе украинцев над мирными жителями во время эвакуации, а также о большом числе других преступлений ВСУ.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что Российская армия перешла к активным действиям в Курской области. В частности, около 1,5 тысячи солдат ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Кореневского района. Кроме того, как утверждал источник Telegram-канала Mash, украинские операторы дронов начали в панике подбивать свою технику.