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10:40, 13 октября 2024Россия

ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

ВСУ угнали всю сельхозтехнику с территории Кореневского района Курской области

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Кореневского района Курской области. Об этом рассказала глава муниципального образования Марина Дегтярева, сообщает в воскресенье, 13 октября, ТАСС.

«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена»

Марина Дегтяреваглава Кореневского района Курской области

Она добавила, что та техника, которую украинцы по каким-либо причинам не смогли вывезти, была сожжена.

Руководительница района также сообщила, что у нее есть информация о расправе украинцев над мирными жителями во время эвакуации, а также о большом числе других преступлений ВСУ.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что Российская армия перешла к активным действиям в Курской области. В частности, около 1,5 тысячи солдат ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Кореневского района. Кроме того, как утверждал источник Telegram-канала Mash, украинские операторы дронов начали в панике подбивать свою технику.

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      Игорь Дмитров
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