Выразивший соболезнования с празднованием Дня Башкортостана чиновник объяснил оговорку

И.о. главы Сибая Озерцов извинился и назвал оговоркой слова о Дне Башкортостана

Исполняющий обязанности главы города Сибай Сергей Озерцов извинился и назвал оговоркой свои слова о «соболезнованиях» в связи с празднованием Дня Республики Башкортостан. Свою ошибку чиновник объяснил в комментарии изданию «Подъем».

«Приношу свои извинения за то, что не справился с эмоциями и допустил оговорку. Это не было намеренно», — сказал он.

Озерцов рассказал, что перед выходом на сцену получил сообщение о прибытии в Уфу поезда с погибшим бойцом. Он объяснил, что на тот момент прокручивал в голове очередные похороны, которые стали четвертными за две недели.

Кроме того, по словам нового мэра Сибая, он недавно посещал могилы погибших бойцов. Они похоронены рядом с его дедом, участником Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ранее Сергей Озерцов по ошибке выразил соболезнования, поздравляя местных жителей с Днем Республики Башкортостан.