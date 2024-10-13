Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 13 октября 2024Мир

Выразивший соболезнования с празднованием Дня Башкортостана чиновник объяснил оговорку

И.о. главы Сибая Озерцов извинился и назвал оговоркой слова о Дне Башкортостана

Кадр: Telegram-канал Подъём

Исполняющий обязанности главы города Сибай Сергей Озерцов извинился и назвал оговоркой свои слова о «соболезнованиях» в связи с празднованием Дня Республики Башкортостан. Свою ошибку чиновник объяснил в комментарии изданию «Подъем».

«Приношу свои извинения за то, что не справился с эмоциями и допустил оговорку. Это не было намеренно», — сказал он.

Озерцов рассказал, что перед выходом на сцену получил сообщение о прибытии в Уфу поезда с погибшим бойцом. Он объяснил, что на тот момент прокручивал в голове очередные похороны, которые стали четвертными за две недели.

Кроме того, по словам нового мэра Сибая, он недавно посещал могилы погибших бойцов. Они похоронены рядом с его дедом, участником Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ранее Сергей Озерцов по ошибке выразил соболезнования, поздравляя местных жителей с Днем Республики Башкортостан.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Район полностью разграблен». ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

      Цзю оценил результат боя между Бетербиевым и Биволом

      «Готовый к бою» китайский авианосец приблизился к Тайваню

      Президент Киргизии осудил Запад за призывы к отказу от сотрудничества с Россией

      Юноша в костюме банана прыгал по полицейским машинам и попался из-за друга

      Медведев прокомментировал попытку Байдена обвинить Иран в покушении на Трампа

      На Украине сотрудники военкомата в поисках новобранцев заблокировали ресторан

      Сын изрезал мать ножом из-за тяги к алкоголю

      Пьяный россиянин избил попросивших его уйти с детской площадки школьниц

      В Египте десятки человек пострадали при столкновении поездов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше