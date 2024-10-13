Юноша в костюме банана прыгал по полицейским машинам и попался из-за друга

В США юноша поучаствовал в незаконной автогонке в костюме банана и попался

В штате Филадельфия, США, юношу, поучаствовавшего в незаконной автогонке, арестовали в доме его родителей. Об этом пишет CBS News.

18-летнего Шейна Томаса обвинили в том, что он посетил нелегальное мероприятие 21 сентября. В тот день он был одет в костюм банана, в котором прыгал по приехавшим полицейским машинам. Кроме того, Томас кинул в окно одного из служебных автомобилей дорожный конус.

Юношу нашли с помощью социальных сетей. Томас удалил свои аккаунты и старался полностью избавиться от цифрового следа, однако попался из-за фотографии, опубликованной его другом. Полицейские изучили обнаруженные кадры с выпускного юноши и смогли его идентифицировать.

Сотрудники полиции получили ордер и обыскали дом, где скрывался Томас. Им удалось найти тот самый костюм банана.

Отмечается, что полицейские продолжают бороться с теми, кто участвует в нелегальных автомобильных гонках. Правоохранители уже совершили более шести арестов.

Ранее сообщалось, что в штате Миннесота, США, полицейские обрадовались тому, что в их машину на высокой скорости врезался юноша. У его автомобиля неожиданно отказали тормоза: он смог остановиться только с помощью аварии.