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15:28, 14 октября 2024Ценности

Алсу высмеяла свою внешность после развода

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российская певица Алсу высмеяла свою внешность после развода. Соответствующее видео публикует People Talk.

41-летняя знаменитость посетила красную дорожку, организованную в рамках празднования 28-летия телеканала «Муз-ТВ». В разговоре с журналистами исполнительница поделилась планами на дальнейшую жизнь. Кроме того, репортеры отметили изменившуюся внешность артистки, уточнив, что она отлично выглядит.

«Я плохо раньше выглядела, да? Спасибо. Нет, ну правда, я вся в делах. У меня концерты на носу», — с иронией ответила звезда.

Ранее Алсу высказалась о своей фигуре в облегающем наряде.

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      Карина Черных
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