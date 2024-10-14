Российская певица Алсу высмеяла свою внешность после развода. Соответствующее видео публикует People Talk.

41-летняя знаменитость посетила красную дорожку, организованную в рамках празднования 28-летия телеканала «Муз-ТВ». В разговоре с журналистами исполнительница поделилась планами на дальнейшую жизнь. Кроме того, репортеры отметили изменившуюся внешность артистки, уточнив, что она отлично выглядит.

«Я плохо раньше выглядела, да? Спасибо. Нет, ну правда, я вся в делах. У меня концерты на носу», — с иронией ответила звезда.

Ранее Алсу высказалась о своей фигуре в облегающем наряде.