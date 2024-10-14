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21:07, 14 октября 2024Из жизни

Австралийские политики оскорбили короля Карла III

Австралийские политики отказались встречаться с Карлом III

Фото: Andrew Milligan / Pool / Reuters

Официальный визит британского короля Карла III в Австралию, ради которого он приостановил лечение от рака, оказался на грани срыва. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Премьер-министры всех шести австралийских штатов, приглашенные на прием в честь приезда короля, под различными предлогами отказались явиться. Многие другие видные политики также не пожелали встречаться с Карлом в столице Австралии.

Представительница Лиги австралийских монархистов Бев Макартур считает, что тем самым политики оскорбили короля. «Все премьеры и министры клялись на верность нашему монарху Карлу III, — цитирует ее Daily Mirror. — Это монументальное оскорбление, что теперь они плюют на руку, протянутую им в знак дружбы».

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Визитом Карла недовольны не только политики, но и простые граждане. Ожидается, что противники королевской власти устроят в Сиднее акции протеста. Антимонархическая организация Австралийское республиканское движение уже заявила, что этот визит должен стать прощальным для монархии в Австралии.

Ранее сообщалось, что индейцы вынудили принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе. Местные жители устроили акцию протеста с плакатами, на которых было написано «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать футбольное поле для посадки вертолета.

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      Олег Парамонов
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