Австралийские политики оскорбили короля Карла III

Австралийские политики отказались встречаться с Карлом III

Официальный визит британского короля Карла III в Австралию, ради которого он приостановил лечение от рака, оказался на грани срыва. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Премьер-министры всех шести австралийских штатов, приглашенные на прием в честь приезда короля, под различными предлогами отказались явиться. Многие другие видные политики также не пожелали встречаться с Карлом в столице Австралии.

Представительница Лиги австралийских монархистов Бев Макартур считает, что тем самым политики оскорбили короля. «Все премьеры и министры клялись на верность нашему монарху Карлу III, — цитирует ее Daily Mirror. — Это монументальное оскорбление, что теперь они плюют на руку, протянутую им в знак дружбы».

Визитом Карла недовольны не только политики, но и простые граждане. Ожидается, что противники королевской власти устроят в Сиднее акции протеста. Антимонархическая организация Австралийское республиканское движение уже заявила, что этот визит должен стать прощальным для монархии в Австралии.

Ранее сообщалось, что индейцы вынудили принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе. Местные жители устроили акцию протеста с плакатами, на которых было написано «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать футбольное поле для посадки вертолета.