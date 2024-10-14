Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине и призвал ЕС наращивать помощь

Страны Европейского союза (ЕС) должны нарастить помощь Украине, так как ситуация для нее становится хуже. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Ситуация становится хуже (...) Надо нарастить помощь, это единственный путь», — заявил глава евродипломатии.

Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине и призвал ЕС наращивать помощь перед началом заседания совета глав МИД стран объединения. Также он рассказал о планах по разблокированию военной помощи Киеву и наращиванию поставок систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС задержит помощь Украине из-за выборов в Германии. Источники сообщили изданию, что европейские дипломаты и чиновники обеспокоены тупиковой ситуацией Евросоюза.