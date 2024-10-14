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11:20, 14 октября 2024Экономика

В российском городе дом захватили черви

В Улан-Удэ затопленный нечистотами дом захватили черви

Кадр: Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

Жилой дом в Улан-Удэ захватили черви. Паразиты завелись в квартирах на первом этаже из-за коммунальной аварии, передает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Черви заползли в квартиры собственников, спасаясь от сырости из-за прорыва канализации. Нечистотами подвал дома топит уже не первый год, и с каждым разом заливы становятся все сильнее. В квартирах разрастается плесень.

Неоднократные жалобы хозяев на изношенные трубы не дают плодов. Толчок не дал и приезд телерепортеров. В администрации за дело не берутся и рекомендуют жильцам самим найти управляющую компанию или создать товарищество собственников жилья. Однако ситуация уже не терпит отлагательств, возмущаются квартировладельцы. «Жители просят властей срочно вмешаться в решение вопроса с управляющей компанией», — подчеркивают собственники жилья.

Ранее на черную плесень и нашествие гигантских крыс пожаловались жители одного из домов другого российского города — Владимира. В стенах здания образовались огромные трещины, крыша протекает, проводка несколько раз загоралась. Из-за грибка у собственников развивается астма.

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      Виктория Клабукова
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