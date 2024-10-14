Депутат Госдумы рассказал о «нелепой и абсурдной» ситуации с якобы пленными бойцами СВО

Бойцов СВО лишили права получить зарплаты, по бумагам МО они попали в плен

Бойцов специальной военной операции (СВО) стали лишать права на денежное довольствие из-за «нелепой и абсурдной» ситуации. О чем именно идет речь, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

В обращении к парламентарию военнослужащий из Свердловской области рассказал, что Минобороны внесло в стоп-лист его банковскую карту. На вопрос о причинах солдату ответили, что он якобы находится в плену. Боец в этом время находился в своем подразделении, а до этого — в госпитале.

Командир также не смог помочь военнослужащему. «Кто тебя в плен записал, тот пусть и исключает», — привел Иванов сказанное им.

Через несколько часов после этого похожую историю депутату рассказал другой боец, ушедший на СВО из Москвы. Его карту также заблокировали якобы из-за нахождения в плену. «Системная проблема? Выясним», — пообещал Иванов.

Ранее вдова другого участника спецоперации пожаловалась на невозможность получить «гробовые» за мужа. К этому привело то, что местом смерти в похоронке указана Курская область. Между тем, выплата предоставляется за бойцов, «принимавших участие в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», как указано в отказе. Помочь женщине также взялся Максим Иванов.