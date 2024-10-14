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22:18, 14 октября 2024Мир

Дочь Навального устроилась на работу волонтером в штаб Камалы Харрис

Дочь Навального Дарья устроилась волонтером в штаб Камалы Харрис
Дарья Навальная

Дарья Навальная. Фото: Reuters

Дочь основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Алексея Навального Дарья устроилась работать волонтером в избирательный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис. Об этом свидетельствуют данные профиля Дарьи Навальной в соцсети LinkedIn.

Отмечается, что девушка уже несколько месяцев занимает позицию field organizer — координатора волонтеров, которые работают с избирателями.

В июле Басманный суд Москвы заочно арестовал вдову Алексея Навального, мать Дарьи Юлию по делу об участии в экстремистской организации по статье 282.1 Уголовного кодекса РФ.

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      Юлия Мискевич
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