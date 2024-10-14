Дуа Липа прошлась по улице в мини-платье и бюстгальтере с Hello Kitty

Певица Дуа Липа прошлась по улице в наряде с желтым бюстгальтером с Hello Kitty

Британская певица и модель Дуа Липа прошлась по улице в откровенном наряде. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 29-летняя знаменитость предстала в белом мини-платье, которое она приспустила, открыв часть груди. Под упомянутый наряд исполнительница надела желтый бюстгальтер с Hello Kitty без подкладки и с прозрачными бретелями.

Из украшений на манекенщице были бриллиантовые серьгами, цепочка с блестящим крестом и кольца. В качестве обуви она выбрала черные сапоги на каблуках.

Ранее в октябре Дуа Липа показала фото в откровенном кожаном наряде. На фото звезда позировала в черном боди на молнии и черных кружевных колготках.