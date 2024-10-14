ЕС осудил Израиль за атаку на силы ООН в Ливане

ЕС осудил атаку Израиля на силы ООН в Ливане и потребовал дать объяснения

Европейский союз (ЕС) осудил Израиль за атаку на силы ООН в Ливане и потребовал срочно дать объяснения по данному поводу. Об этом указано в письменном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, передает РИА Новости.

«Мы срочно ждем объяснений от израильских властей и тщательного расследования нападений на Временные силы ООН в Ливане, которые играют фундаментальную роль в обеспечении стабильности на юге страны», — заявил дипломат.

Боррель отдельно подчеркнул, что в силах ООН в Ливане принимают участие представители 16 стран-членов ЕС. В результате обстрела Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) позиций сил ООН в населенном пункте Накура в четверг два миротворца были ранены.

Ранее Жозеп Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По его словам, страны ЕС солидарны с мнением генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что утверждение соответствующего законопроекта приведет к катастрофическим последствиям.