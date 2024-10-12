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18:07, 12 октября 2024Мир

Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу агентства ООН

Боррель: запрет БАПОР ООН в Израиле будет иметь катастрофические последствия

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Законодательная инициатива израильских властей, которые рассматривают проект запрета работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), будет иметь для Израиля катастрофические последствия. Об этом заявил действующий глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в парламенте Израиля. ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по этому вопросу и разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия», — говорится в тексте документа.

Боррель отметил, что возможный запрет работы агентства ООН «не позволит продолжать обеспечивать защиту палестинских беженцев на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа».

Ранее Комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в стране. В соответствии с этим документом всем израильским официальным лицам будет запрещено встречаться с сотрудниками БАПОР, выдавать им визы или предоставлять экономические льготы. Кроме того, власти еврейского государства планируют открыть уголовные дела в отношении сотрудников БАПОР, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

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      Виктория Кондратьева
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