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17:21, 14 октября 2024Бывший СССР

В Эстонии людей с двойным гражданством объявили угрозой безопасности

ERR: в Эстонии людей с двойным гражданством объявили угрозой безопасности

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Люди с двойным гражданством России и Эстонии представляют угрозу национальной безопасности и для властей в Таллине. Об этом заявили в эстонской полиции безопасности, пишет ERR.

По информации ведомства, проживающие на территории России люди с гражданствами РФ и Эстонии представляют угрозу для безопасности последней из-за якобы возможной вербовки со стороны российских спецслужб.

«Эти люди сами по себе не являются проблемой. Россия создает эту проблему, находя среди этих лиц тех, кого можно завербовать. В последние годы это происходит все чаще», — заявили в эстонской полиции безопасности.

Ранее глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин сказал, что власти в Таллине призвали Запад стремиться к созданию внутренних проблем для России. Он заявил, что страны Запада должны быть заинтересованы в том, чтобы Россия вышла из военного конфликта с Украиной ослабленным государством, которому надо будет решать внутренние проблемы.

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      Сергей Болиев
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