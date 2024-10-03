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09:48, 3 октября 2024Бывший СССР

Эстония призвала Запад создавать внутренние проблемы для России

Эстония призвала Запад ослабить Россию путем создания внутренних проблем

Фото: Pavel Golovkin / AP

Эстония призвала Запад стремиться к созданию внутренних проблем для России. Об этом рассказал глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он заявил, что Запад должен быть заинтересован в том, чтобы Россия вышла из военного конфликта с Украиной ослабленным государством, властям которого надо будет решать внутренние проблемы.

Ранее стало известно, что Эстония разрабатывает план деятельности на случай, если воды Финского залива придется перекрыть из-за «угрозы со стороны России». Сообщается, что технически это возможно воплотить, однако такая мера повлечет за собой экономические и экологические проблемы.

До этого стало известно, что Эстония выделит более полутора миллиардов евро на покупку боеприпасов большой дальности для формирования системы безопасности на ближайшие несколько лет. Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что следующие три-пять лет в регионе Балтийского моря станут решающими для возможных военных провокаций.

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      Илья Таксюр
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