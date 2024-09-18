Эстония выделит более полутора миллиардов евро на покупку боеприпасов большой дальности

Правительство Эстонии выделит 1,6 миллиарда евро до 2031 года на покупку боеприпасов для систем вооружения большой дальности. Об этом рассказал командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat.
«Во вторник (17 сентября — прим. «Ленты.ру») правительство Эстонии пообещало выделить €1,6 млрд на финансирование боеприпасов для систем вооружения большой дальности в течение нескольких лет», — приводит его слова издание.
Командующий также отметил, что следующие три-пять лет в регионе Балтийского моря станут решающими для возможных военных провокаций. По его словам, в ближайшее время подобная опасность может возрасти, однако при правильных действиях властей республики угроза начнет уменьшаться, либо страна «адаптируется к тому факту, что немного более серьезная угроза безопасности является новой нормальной ситуацией».
Ранее Мерило заявил, что Эстония и Финляндия должны разработать план по полному запрету движения флота России в Финском заливе. Он подчеркнул, что контроль большей части залива странами-членами НАТО является проблемой для России