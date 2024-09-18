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14:31, 18 сентября 2024Бывший СССР

Эстония выделит более полутора миллиардов евро на покупку боеприпасов большой дальности

Эстония выделит 1,6 миллиарда евро на покупку боеприпасов большой дальности

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Правительство Эстонии выделит 1,6 миллиарда евро до 2031 года на покупку боеприпасов для систем вооружения большой дальности. Об этом рассказал командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat.

«Во вторник (17 сентября — прим. «Ленты.ру») правительство Эстонии пообещало выделить €1,6 млрд на финансирование боеприпасов для систем вооружения большой дальности в течение нескольких лет», — приводит его слова издание.

Командующий также отметил, что следующие три-пять лет в регионе Балтийского моря станут решающими для возможных военных провокаций. По его словам, в ближайшее время подобная опасность может возрасти, однако при правильных действиях властей республики угроза начнет уменьшаться, либо страна «адаптируется к тому факту, что немного более серьезная угроза безопасности является новой нормальной ситуацией».

Ранее Мерило заявил, что Эстония и Финляндия должны разработать план по полному запрету движения флота России в Финском заливе. Он подчеркнул, что контроль большей части залива странами-членами НАТО является проблемой для России

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      Александр Курбатов
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