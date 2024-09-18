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13:00, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Эстонии захотели запретить движение флота России в Балтийском море

Эстония и Финляндия планируют запретить движение балтийского флота России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Эстония и Финляндия должны разработать план по полному запрету движения флота России в Финском заливе. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, передает ТАСС.

«Морская оборона — это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — заявил Мерило.

По его словам, контроль большей части залива странами-членами НАТО является проблемой для России, а закрытие его произойдет в случае возникновения опасности.

Ранее стало известно, что на юге Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией. Она находится в селе Йуба, неподалеку от города Выру. Ожидается, что там будет размещена вторая эстонская бригада и контингент войск других стран НАТО.

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      Валентин Карант
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