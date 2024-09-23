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14:44, 23 сентября 2024Бывший СССР

Эстония предложила перекрыть Финский залив

Силы обороны Эстонии: разрабатывается план перекрытия Финского залива

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Эстония разрабатывает план деятельности на случай, если воды Финского залива придется перекрыть из-за «угрозы со стороны России». Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, передает Postimees.

По его словам, возможность закрытия Финского залива зависит от ситуации стратегической безопасности. Издание отмечает, что технически это возможно воплотить, однако такая мера повлечет за собой экономические и экологические проблемы.

Ранее Глава Генштаба Эстонии Вахур Карус рассказал о поставленной НАТО задаче подготовиться к вооруженному конфликту с Россией. Он сообщил, что Эстония рассчитывает на немедленное участие дислоцированных на территории республики сил НАТО в конфликте с Россией.

До этого стало известно, что Эстония выделит более полутора миллиардов евро на покупку боеприпасов большой дальности. Мерило заявил, что следующие три-пять лет в регионе Балтийского моря станут решающими для возможных военных провокаций.

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      Илья Таксюр
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