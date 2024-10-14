ГАИ Петербурга изъяла BMW у нарушителя-рекордсмена и отправила его в военкомат

В Петербурге у нарушителя-рекордсмена изъяли BMW с иностранными номерами

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) провели специальный рейд по проверке машин с иностранными номерами, для выявления нарушителей. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает ТАСС.

Полицейскими был выявлен рекордсмен среди нарушителей, который 1453 раза нарушил правила дорожного движения и насобирал неоплаченных штрафов на 363 тысячи рублей. Зарегистрированный в ближнем зарубежье BMW 3-й серии у нарушителя изъяли, а самого его доставили в военкомат, где он был поставлен на воинский учет.

Всего в ходе рейда силовики проверили полторы тысячи автомобилей с иностранными номерами а счету которых свыше двух тысяч административных правонарушений. Большинство нарушителей оказалось гражданами ближнего зарубежья, в том числе прибалтийских республик.

11 октября сообщалось, что в Москве после рейда сотни мигрантов привлекли к административной ответственности.