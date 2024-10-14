Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО одной льготы

В ГД внесут проект закона о бесплатном проезде к месту отпуска для ветеранов СВО

Депутаты Государственной думы России внесут на рассмотрение законопроект о предоставлении участвующим в спецоперации (СВО) военнослужащим и добровольцам права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаем необходимым на законодательном уровне предоставить военнослужащим и добровольцам, участвующим в СВО, право на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно», — указано в пояснительной записке к проекту закона.

Отмечается, что на данный момент право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно имеют только военнослужащие, которые служат по контракту на Крайнем Севере и других районах с неблагоприятным климатом, включая Сибирь и Дальний Восток. Другие категории военных, включая ветеранов СВО, подобной льготой сейчас не обладают.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выполнил одну просьбу участников СВО. Он отправил им автомобиль после просьбы разведроты 97-го полка.