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11:22, 14 октября 2024Мир

«Хезболла» ударила ракетами по базе ВМС Израиля

«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе ВМС Израиля в Хайфе

Фото: Ali Hashisho / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» ударило ракетами по базе ВМС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Хайфе. Об этом в понедельник, 14 октября, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

Как сообщается, «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе ВМС Израиля на северо-западе Хайфы утром 14 октября. Дополнительных подробностей об ударе не сообщается.

«Бойцы исламского сопротивления в 09:30 утра выпустили серию ракет по базе ВМС "Стелла Марис"», — заявили в движении.

Ранее «Хезболла» атаковала штаб военного округа ЦАХАЛ в Цфате на севере Израиля. Кроме того, вооруженные формирования движения выпустили ракеты по городу Тверия в 35 километрах от границы с Ливаном.

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      Виктория Кондратьева
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