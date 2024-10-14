В Петербурге мужчина избил участника СВО и попал на видео

В Петербурге мужчина избил бойца СВО, это сняли на видео

В Петербурге неизвестный избил мужчину в военной форме. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Петербург с огоньком».

На кадрах мужчина в черном бьет противника по голове, тогда тот смотрел в другую сторону. Затем он наносит серию ударов, после которых не оказывавший сопротивления горожанин сползает на асфальт, опираясь на кузов припаркованного автомобиля.

Телеканал «Царьград» уточняет, что мужчина в военной форме — участник специальной военной операции (СВО).

Ранее другого бойца СВО избили в Крыму. Напавшие на него мужчины заявили, что военнослужащий якобы сам не удержался на ногах. Спасти пострадавшего не удалось.