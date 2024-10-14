Стать ученым в Москве станет проще

Заммэра Ракова: в Москве пройдет двухмесячный научный интенсив для школьников

Столичные школьники смогут создать свой исследовательский проект. Для этого в Москве начнется городская программа «В центре науки». В столице откроют 30 научных кружков для учащихся 8–11-х классов, которые под руководством опытных наставников представят свои разработки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва активно создает все условия для раскрытия потенциала школьников, предоставляя им широкие возможности для развития и самовыражения. Столичные подростки могут не просто мечтать о научных открытиях, но и совершать их собственноручно уже сейчас. В столице начинается работа 30 научных кружков, где ребята смогут погрузиться в исследовательскую деятельность».

В ходе этих интенсивов школьники освоят ключевые этапы научного процесса — от выбора темы исследования до получения финальных результатов, отметила Ракова.

«Мы ожидаем, что первыми участниками этих кружков станут около тысячи старшеклассников. Под руководством опытных наставников — исследователей и изобретателей, лауреатов премии Правительства Москвы — старшеклассники разработают свои собственные проекты», –– отметила вице-мэр.

Школьники выберут одно из семи направлений: информатика, лингвистика, экология, география, физика, химия и биология. Обучение по программе продлится два месяца, за которые ученики посетят круглые столы, квесты, деловые игры и тренинги.

Лучшие проекты представят на городских конференциях «Наука для жизни», «Курчатовский проект», «Старт в медицину» и «Инженеры будущего», а также на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ, конкурсе «Большие вызовы», Московской предпрофессиональной олимпиаде и Всероссийской олимпиаде по труду. Участники пополнят свое портфолио и получат дополнительные баллы к результатам единого экзамена.

Регистрация для участников научных кружков открыта до 16 октября. Узнать подробности и пройти вступительные испытания можно на сайте Центра педагогического мастерства.

