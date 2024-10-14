Израиль пообещал продолжить наносить удары по всему Ливану

Нетаньяху: Израиль продолжит беспощадно наносить удары по всему Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по объектам шиитского радикального движения «Хезболла» на всей территории Ливана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает израильский портал Ynet со ссылкой на его канцелярию.

«Мы продолжим беспощадно наносить удары по "Хезболле" во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что еврейское государство «доказало это в последнее время и продолжит доказывать это и в ближайшие дни». По словам израильского премьера, его государство также «ведет тяжелую борьбу» против Ирана и его союзников. Он отметил, что Израиль «платит тяжелую цену, но добивается огромных успехов».

С таким заявлением Нетаньяху выступил в ходе визита на военную базу ЦАХАЛ около города Биньямин, атакованную дроном «Хезболлы».

Ранее стало известно, что в результате удара дрона по окрестностям Биньямина пострадали 67 человек.