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02:45, 14 октября 2024Мир

В Израиле более 60 человек пострадали при ударе беспилотника «Хезболлы»

БПЛА «Хезболлы» ударил по району Биньямина в Израиле, 67 человек пострадали

Фото: Itay Cohen / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ливанской шиитской организации «Хезболла» нанес удар по району Биньямина в Израиле, 67 человек пострадали. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В воздушное пространство Израиля вошли два дрона — один из них удалось сбить, однако второй, по словам очевидцев, летел на малой высоте и «почти цеплял крыши домов». Утверждается, что причиной большого количества пострадавших является взрыв дрона над толпой.

Сейчас четыре человека находятся в критическом состоянии, пять — в тяжелом, 14 — средней степени тяжести. Отмечается, что системы предупреждения, по неизвестной причине, не работали.

Ранее в израильской армии сообщили, что объект на территории штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попал под израильский удар по случайности. В ЦАХАЛ подчеркнули, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН отдали распоряжение найти укрытие и оставаться там.

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      Артём Верейкин
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