В ЦАХАЛ прокомментировали удар Израиля по объекту миротворцев

ЦАХАЛ: миротворцы ООН попали под удар Израиля случайно

Объект на территории штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попал под израильский удар по случайности. Об этом сообщается в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном в официальном Telegram-канале.

«Солдаты ЦАХАЛ, находящиеся на юге Ливана, обнаружили непосредственную угрозу для себя. Они ответили огнем в сторону угрозы, он попал по объекту ВСООНЛ по случайности», — отмечается в заявлении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН отдали распоряжение найти укрытие и оставаться там. Кроме того, израильская армия добавила, что находится в контакте с ВСООНЛ «для координации дальнейших действий».

10 октября ЦАХАЛ атаковал объект на территории штаба миротворцев ВСООНЛ. По позициям миссии было нанесено в общей сложности три удара, один из которых пришелся на наблюдательную вышку и ранил двух миротворцев.