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22:02, 14 октября 2024Экономика

Известный режиссер высказалась об отличии москвичей от жителей других городов

Режиссер Чусова заявила, что москвичи менее активны, чем жители других городов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Известный театральный режиссер Нина Чусова заявила, что москвичи менее активны, чем жители других городов. Свое мнение об их различиях она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Чусовой, чем дольше она живет в Москве, тем меньше наблюдает отличий между москвичами и жителями других городов. Однако, отметила она, последние более активны, когда дело касается работы. «Провинциалы активно работают локтями и зубами. Даже в компании, если мы делаем общее дело, я сразу могу понять, кто тут москвич, а кто нездешний. Москвичи довольно спокойно относятся к тому или иному мероприятию, а те, кто приехал сюда, выступают активно, более резво, что ли», — считает режиссер.

Чусова описала Москву как мощный город, в котором чувствуется огромная энергия. «Москва — многоплановый город, очень разнообразный, и каждый найдет здесь что-то по своему вкусу. Этот город с тобой ни разу не заигрывает. Он такой, какой есть, нравится тебе это или нет», — заключила она.

Ранее в октябре актер Алексей Лукин заявил, что Москва чище и современнее европейских городов. Он также признался, что считает российскую столицу одним из самых красивых городов в мире.

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      Полина Кислицына
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