Известный режиссер высказалась об отличии москвичей от жителей других городов

Известный театральный режиссер Нина Чусова заявила, что москвичи менее активны, чем жители других городов. Свое мнение об их различиях она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».
По словам Чусовой, чем дольше она живет в Москве, тем меньше наблюдает отличий между москвичами и жителями других городов. Однако, отметила она, последние более активны, когда дело касается работы. «Провинциалы активно работают локтями и зубами. Даже в компании, если мы делаем общее дело, я сразу могу понять, кто тут москвич, а кто нездешний. Москвичи довольно спокойно относятся к тому или иному мероприятию, а те, кто приехал сюда, выступают активно, более резво, что ли», — считает режиссер.
Чусова описала Москву как мощный город, в котором чувствуется огромная энергия. «Москва — многоплановый город, очень разнообразный, и каждый найдет здесь что-то по своему вкусу. Этот город с тобой ни разу не заигрывает. Он такой, какой есть, нравится тебе это или нет», — заключила она.
Ранее в октябре актер Алексей Лукин заявил, что Москва чище и современнее европейских городов. Он также признался, что считает российскую столицу одним из самых красивых городов в мире.