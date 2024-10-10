Известный актер назвал главное преимущество Москвы перед городами Европы

Актер Алексей Лукин заявил, что в Москве чище, чем в европейских городах

Известный российский актер Алексей Лукин рассказал, что у Москвы есть ряд преимуществ перед городами Европы. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

Отвечая на вопрос о том, что бы он хотел изменить в российской столице, артист отметил большую чистоту и современность Москвы по сравнению с европейскими городами.

«Мне кажется, что Москва — один из самых красивых городов не только в стране, но и в мире. Много моих знакомых иностранцев просто в шоке, когда видят Москву первый раз. Думаю, многие это могут подтвердить. После прогулок по Европе, приезжая в Москву, думаешь, насколько здесь круто, чисто и современно», — заключил Лукин.

Ранее актриса Елизавета Мартинес сравнила Москву с американским актером Ричардом Гиром.