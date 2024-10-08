Известная актриса сравнила Москву с Ричардом Гиром

Актриса Елизавета Мартинес заявила, что Москва похожа на Ричарда Гира

Известная российская актриса Елизавета Мартинес заявила, что Москва напоминает ей американского актера Ричарда Гира. Такое сравнение она привела в интервью журналу «Москвич Mag».

Мартинес рассказала, что Москва — ее любимый город, с которым ничто не сравнится. Актриса отметила, что привыкла говорить о ней как о живом существе с характером. «Вообще Москва как мужчина, который с годами выглядит только красивее и лучше, приобретает лоск. Как, например, Ричард Гир! Чем старше, тем краше», — убеждена она.

Среди преимуществ российской столицы перед европейскими городами актриса особенно выделила повсеместное наличие удобных электронных сервисов. «Лучше моего города нет ничего. Надеюсь, мне не придется когда-либо делать выбор между Москвой и чем-то еще», — призналась она.

Ранее в октябре актер Юрий Стоянов заявил, что в Москве чище и безопаснее, чем в Париже и Берлине.