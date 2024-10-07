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13:49, 7 октября 2024Экономика

Популярный российский актер назвал главное преимущество Москвы перед Парижем

Актер Стоянов заявил, что в Москве чище и безопаснее, чем в Париже и Берлине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Популярный российский актер Юрий Стоянов рассказал, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Парижем, Лондоном, Берлином и другими зарубежными мегаполисами. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

В первую очередь артист отметил, что в российской столице интернет работает гораздо лучше по сравнению с вышеперечисленными городами. Однако главными критериями, по которым Москва опережает их, Стоянов назвал большую чистоту, а также «чемпионскую» скорость уборки снега.

Кроме того, актер указал на развитую транспортную систему. «В Москве потрясающее метро. В Москве замечательные дороги и приличная логистика. И в Москве я чувствую себя в безопасности», — добавил артист.

Среди изменений, произошедших с российской столицей за последние 10 лет, актер выделил, что небо стало более чистым и красивым за счет того, что убрали лишние провода, а также то, что одну полосу на Садовом кольце отдали пешеходам.

Ранее музыкант Евгений Феклистов заявил, что каждые пять-десять лет в Москве происходят заметные перемены.

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      Полина Кислицына
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