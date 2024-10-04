Известный музыкант рассказал об изменениях в Москве

Евгений Феклистов из «Конца фильма» рассказал, что Москва постоянно меняется

Каждые пять-десять лет в Москве происходят заметные изменения. О том, как со временем меняется столица, рассказал основатель группы «Конец фильма» Евгений Феклистов в беседе с «Москвич Mag».

По словам музыканта, в столице постоянно появляются новые объекты и исчезают старые. «Помню, как водили экскурсии на Останкинскую башню, потом она сгорела, а сейчас даже не знаю, возобновились ли они. Одно время мы записывались в студии, которая принадлежала Укупнику, она находилась в "Олимпийском", теперь и его нет», — объяснил он.

Феклистов добавил, что Москва не нуждается в радикальных переменах, однако центр столицы было бы неплохо сделать более привлекательным для обычных жителей. По словам артиста, сейчас он является центром притяжения туристов и, в особенности, чиновников, так как там сосредоточено большинство бюрократических заведений и министерств.

Ранее актер Антон Филипенко назвал отличие москвичей от жителей Санкт-Петербурга. По его словам, люди из Северной столицы живут одним днем.