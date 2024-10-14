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13:36, 14 октября 2024Мир

Китай завершил учения вокруг Тайваня

Представитель НОАК Ли Си: Китай завершил учения вокруг Тайваня
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) завершила военные учения вокруг Тайваня под названием «Совместный меч-2024B». Об этом заявил представитель Восточной зоны боевого командования китайских войск Ли Си, передает Reuters.

«Восточная зона боевого командования НОАК успешно завершила 14 октября учения "Совместный острый меч-2024Б"», — рассказал он.

Ли Си также подчеркнул, что учения продемонстрировали высокий потенциал к совместным действиям всех родов войск китайской армии.

Ранее стало известно, что армия Китая отрабатывает возможность нанесения высокоточных ударов по ключевым целям у берегов Тайваня. Как отмечает агентство Bloomberg, власти Китая впервые в ходе учений публично признали, что учения включают в себя отработку «блокады ключевых портов и районов» Тайваня.

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      Максим Габриелян
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