Китайцы заинтересовались поездками в один регион России

Губернатор Рязанской области: китайцы приезжают в регион полюбоваться природой

Туристы из Китая заинтересовались поездками в Рязанскую область. Губернатор российского региона Павел Малков заявил, что жители КНР приезжают туда, чтобы полюбоваться природой и усадьбами, а также ради прыжков с парашютом, передает РИА Новости.

Малков подчеркнул, что туризм в Рязанской области сейчас на серьезном подъеме, из-за чего местная инфраструктура иногда даже не справляется с наплывом гостей.

«Китайские туристы уже приезжают в наш регион, я уверен, что потенциал очень большой, будет приезжать больше туристов», — добавил он.

Ранее стало известно, что китайцы массово устремились в Приморский край. За девять месяцев 2024 года этот российский регион посетили 356 тысяч туристов из КНР.