КНДР захотела разрушить общие дороги с Южной Кореей

AP: КНДР хочет разрушить часть неиспользуемых дорог с Южной Кореей

Власти КНДР хотят разрушить часть неиспользуемых дорог с Южной Кореей, которые были построены для связи двух государств. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Они установили экраны на дороге и работают за ними, готовясь взорвать дороги», — приводит агентство слова Ли Сон Джуна, представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По мнению авторов материала, таким образом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проводит курс по отказу от мирного плана воссоединения страны. В свою очередь Пхеньян подчеркивает, что данные меры, совпавшие с приведением к повышенной готовности артиллерии на границе, стали ответом на отправку Сеулом своих беспилотных летательных аппаратов.

Начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что власти страны сомневаются в планах КНДР начать войну. Он отметил, что после Корейской войны на полуострове всегда существовал риск нового военного конфликта, однако стороны принимали необходимые меры для взаимного сдерживания.