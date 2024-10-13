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07:40, 13 октября 2024Мир

В Сеуле усомнились в готовности КНДР начать войну

Власти Южной Кореи усомнились в готовности КНДР начать войну

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Власти Республики Корея сомневаются, что КНДР начнет войну, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Син Вон Сик, пишет ТАСС.

Он отметил, что после Корейской войны на полуострове всегда существовал риск нового военного конфликта. «Я считаю, что Северная Корея не начнет войну, если она не решила совершить самоубийство», — подчеркнул политик.

Политик добавил, что Сеул должен приложить усилия, чтобы «Север не мог совершить такие действия».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов заявил, что сценарий «второй Корейской войны», спровоцированной осознанными действиями Пхеньяна или Сеула, выглядит маловероятным. По его словам, для того, чтобы начать подобную войну, нужно быть уверенным в собственной победе, обладать необходимыми ресурсами и быть готовым к любым рискам. Ни Южная, ни Северная Корея этим трем критериям не соответствуют.

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      Марина Совина
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