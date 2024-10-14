В Кемеровской области кокер-спаниель Кинг-Конг нашел сотни килограммов насвая

В Кемеровской области сотрудники Сибирского таможенного управления изъяли из нелегального оборота свыше 672 килограммов запрещенного к реализации в России насвая. Об этом в понедельник, 14 октября сообщает ТАСС .

По данным таможенников, служебная собака — кокер-спаниель по кличке Кинг-Конг — помогла найти сотни килограммов некурительного табачного продукта. В ходе дальнейшего осмотра таможенники выявили около 13 тысяч пачек контрафактных сигарет, не маркированных акцизными знаками Российской Федерации.

16 июля в Красноярске служебная собака по кличке Каста раскрыла ограбление девятилетней девочки.