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19:23, 16 июля 2024Силовые структуры

Служебная собака по кличке Каста раскрыла ограбление девятилетней россиянки

В Красноярске собака по кличке Каста раскрыла ограбление девятилетней девочки

Кадр: Telegram-канал «МВД 24»

В Красноярске служебная собака по кличке Каста раскрыла ограбление девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции края.

По данным ведомства, 11 июля в полицию обратилась мать школьницы. Она рассказала, что неизвестный мужчина похитил телефон у ее дочери. Сотрудники выяснили, что вечером дети играли на площадке около дома, оставив на скамейке свои вещи. Мужчина подошел туда, взял одну из сумок и убежал. Ребята пытались догнать злоумышленника, но не смогли.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа полиции с кинологом со служебно-разыскной собакой. Пес указал верный путь, по которому подозреваемый скрылся. Так сотрудникам удалось поймать грабителя. Он рассказал, что уже сдал телефон в ломбард, получив за него три тысячи рублей.

Правоохранители изъяли гаджет и вскоре отдадут его девочке. Возбуждено дело по части 1 статьи 161 («Грабеж») УК РФ.

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники таможни во время контроля пассажиров рейса в Таджикистан при помощи служебной собаки обнаружили более 1,8 миллиона рублей в багаже россиянина.

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      Екатерина Кашурникова
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