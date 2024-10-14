Летевший в Москву самолет экстренно сел в другом месте из-за массовой драки на борту

На борту летевшего из Анадыря в Москву Boeing произошла массовая драка

Летевший в Москву самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за массовой драки на борту. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в следовавшем из Анадыря Boeing 777 в понедельник, 14 октября. Один из пассажиров начал дебоширить в салоне воздушного судна: он оскорблял попутчиков, а также провоцировал на конфликт членов экипажа.

Бортпроводники и другие пассажиры решили успокоить буйного мужчину, но тот в ответ попытался ударить одного из сотрудников авиакомпании. В итоге словесный конфликт перерос в драку.

«Пилоты приняли решение прервать полет и вынужденно садиться в Красноярске, — говорится в сообщении. — После посадки неадеквата передали сотрудникам полиции, среди оставшихся пассажиров никто не пострадал». Через некоторое время лайнер вылетел в пункт назначения.

Ранее в аэропорту Сургута пьяная россиянка устроила дебош из-за недопуска на рейс, назвала полицейских тварями и попала на видео. Пассажирка должна была вылететь в Махачкалу, однако представитель авиакомпании отказал ей в посадке из-за сильного опьянения.