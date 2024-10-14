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10:54, 14 октября 2024Экономика

Маткапитал на первого ребенка вырастет на десятки тысяч рублей в 2025 году

Котяков: маткапитал на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей в 2025 году

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

На 46 тысяч рублей увеличится материнский капитал в России в 2025 году, рассказал на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. Он уточнил, что выплаты на второго ребенка вырастут на 61 тысячу рублей.

Таким образом, выплаты на первого и второго ребенка составят 677 и 894 тысяч рублей (если родители не получали поддержку на первом) соответственно.

«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — указал он.

Ранее, в сентябре, член комитета Госдумы России по соцполитике Екатерина Стенякина говорила, что размер маткапитала на первого ребенка в 2025 году может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка, по ее словам, — до 854 тысяч рублей. Она уточнила, что на программу материнского капитала в бюджете страны на предстоящий год заложено 694,2 миллиарда рублей.

С 1 февраля текущего года маткапитал на первого ребенка составляет 631 тысячу рублей, на второго — 833 тысячи (202,6 тысячи, если ранее семья получала выплату на первенца).

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      Анастасия Алимпиева
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