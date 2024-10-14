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03:37, 14 октября 2024Мир

МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве в выборы

Сийярто: США очень сильно пытались вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США предпринимали серьезные попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана — очень-очень сильно, скажем так», — сказал дипломат.

Сийярто обвинил Вашингтон в тратах миллионов долларов на поддержку венгерской оппозиции и оппозиционных СМИ, добавив, что это «все еще продолжается». Министр подчеркнул, что «в конце концов важна воля народа», напомнив, что на тех выборах оппозиция проиграла, набрав 35 процентов голосов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огульной критикой обвинения во вмешательстве в британские выборы. «Все эти заявления абсолютно бездоказательны, безосновательны, и поэтому как к бездоказательным обвинениям и нужно относиться», — сказал представитель Кремля.

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      Артём Верейкин
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