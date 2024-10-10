В Кремле назвали огульной критикой обвинения во вмешательстве в британские выборы

Песков: все заявления о вмешательстве РФ в британские выборы безосновательны

Все обвинения в адрес России о якобы ее вмешательстве в британские выборы совершенно безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Все эти заявления абсолютно бездоказательны. Бездоказательны, безосновательны, и поэтому как к бездоказательным обвинениям и нужно относиться», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, подобную критику британских властей в адрес российской стороны следует воспринимать как «совершенно огульную критику, которая не заслуживает внимания».