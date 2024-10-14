Вероятность возникновения «Милтона» в России оценили

Климатолог Кокорин: тропические штормы наподобие «Милтона» не грозят России

Тропические штормы, подобные урагану «Милтон», не грозят России. Вероятность возникновения подобных погодных явлений в стране в разговоре с «Аргументами и фактами» оценил климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Ни тайфуны, ни муссонные осадки никогда к нам не придут. Ни в Московскую область, ни в Астраханскую», — пояснил он. По словам специалиста, такие катаклизмы никогда не произойдут на территории России в силу действующих климатообразующих процессов.

В то же время ледяные дожди, которые москвичи воспринимают как аномалию, случались в столице и раньше — теперь они просто участились, отмечает Кокорин. С большей регулярностью в мегаполисе будет наблюдаться и экстремальная жара. «Ливневые дожди — да, будут происходить чаще. Ледяные дожди, жаркий воздух из Сахары — все это тоже у нас будет», — отметил собеседник газеты.

Ранее метеорологи допустили, что от разрушительной бури «Милтон», накрывшей США, Россию спас новый тропический шторм, который только начал формироваться над Атлантикой. При этом спрогнозировать другие последствия такого сближения ураганов специалисты не решаются.