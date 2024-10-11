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15:20, 11 октября 2024Экономика

Назван «избавитель» России от разрушительной бури «Милтон»

Синоптик Позднякова: новый тропический шторм избавит Россию от бури «Милтон»

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Разрушительная буря «Милтон» обойдет Россию. От разгула стихии страну может избавить новый тропический шторм, в беседе с RT допустила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, мощный ураган «Милтон», накрывший Соединенные Штаты, мог дойти и до территории России. «Поскольку эти атлантические циклоны доходят до нашей территории, во всяком случае хотя бы до Мурманской области, то можно было бы сказать, что действительно порция тепла и влаги от бывшего урагана "Милтон" могла бы дойти и до северо-западных окраин Скандинавского полуострова или до Кольского полуострова», — рассказала Позднякова.

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Однако, вопреки опасениям американских метеослужб, буря стала стремительно ослабевать. Одной из причин такого развития событий синоптик называет скорое столкновение урагана с другим тропическим штормом, который только начал формироваться над Атлантикой. «Может быть, они подавят друг друга, и тогда от "Милтона" не останется и следа», — пояснила метеоролог. При этом спрогнозировать другие последствия такого сближения ураганов Позднякова не решается. На ее памяти подобных «встреч» не случалось, поэтому предсказать, как именно вихри будут взаимодействовать друг с другом, трудно.

Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды ночью 10 октября. По последним данным, в результате катастрофы не выжили 14 человек. Только в конце сентября юго-восток страны поразил еще один тропический шторм под названием «Хелен». Буря усилилась до торнадо потенциалом сильнейшего за последний год. По предварительным подсчетам, страховые убытки от природных катаклизмов за 2024 год в Штатах превысят 100 миллиардов долларов.

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      Виктория Клабукова
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