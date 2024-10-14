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22:35, 14 октября 2024Россия

Минобороны предложило расширить список ветеранов

Минобороны захотело признать ветеранами добровольцев, отражавших вторжение в РФ

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Минобороны России предложило расширить список людей, которым можно присвоить статус ветеранов. В ведомстве захотели признать таковыми добровольцев, которые принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, говорится в проекте указа, размещенного на портале правовых актов.

Проект подготовили ради установления статуса ветерана и инвалида боевых действий добровольцам, которые отражали вторжение на территорию РФ и провокации у российских границ и в субъектах, которые прилегают к районам проведения специальной военной операции (СВО).

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