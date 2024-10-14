Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:51, 14 октября 2024Экономика

Московские коммунальщики объяснили починку прорванной трубы скотчем

В Москве коммунальщики починили прорыв трубы в жилом доме скотчем

Фото: Shutterstock / Fotodom

В одном из жилых комплексов (ЖК) Москвы прорвало канализационную трубу. Коммунальщики использовали для починки скотч, чем остались недовольны местные жильцы, сообщает издание «Подъем».

Речь идет о ЖК «1-й Ленинградский». Канализационная вода затопила подвал, после чего одна из труб прорвалась. На следующий день на место прибыли сотрудники управляющей компании (УК), которые перемотали стыки скотчем и отключили воду. Откачивать канализацию коммунальщики начали только через два дня после инцидента. Жильцы остались недовольны не только методами ремонта, но также трехдневным отсутствием водоснабжения и неприятным запахом в доме.

При этом представители УК заявили, что приняли все необходимые меры. Главной задачей рабочих было максимально быстро купировать аварию, чтобы не допустить полного затопления подвалов, объяснили коммунальщики. «По вопросу армированного скотча можем сообщить, что он использовался для бандажа ревизии на лежаках канализации в подвальных помещениях дома во избежание срыва с лежака крышки ревизии и подтопления подвала дома», — отметили в пресс-службе.

Причиной аварии коммунальщики назвали мусор, смытый жильцами в унитаз. В УК добавили, что сейчас все последствия инцидента устранены, в доме была проведена уборка.

Ранее в поселке Сафоново Мурманской области детский сад затопило сточными водами.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Гроза НАТО». Ударивший по судну с оружием ВСУ «Искандер» назвали одним из мощнейших в мире. На что он способен?

      Зеленский рассказал о миллионе поставленных на фронт беспилотников

      Глава российского региона обратился к гражданам на фоне опасности атаки БПЛА

      Россиянин расправился с женщиной ради ее сережек и попался спустя 20 лет

      «Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

      В Москве приостановили работу сервисов проката электросамокатов

      QR-коды на неровных поверхностях научились считывать

      Стилисты дали советы по подбору джинсов для каждого типа фигуры

      Украина ответила на обвинения в поставке дронов сепаратистам в Мали

      Звезда «Наследников» заявил о ненависти к своему персонажу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше