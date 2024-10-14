Московские коммунальщики объяснили починку прорванной трубы скотчем

В Москве коммунальщики починили прорыв трубы в жилом доме скотчем

В одном из жилых комплексов (ЖК) Москвы прорвало канализационную трубу. Коммунальщики использовали для починки скотч, чем остались недовольны местные жильцы, сообщает издание «Подъем».

Речь идет о ЖК «1-й Ленинградский». Канализационная вода затопила подвал, после чего одна из труб прорвалась. На следующий день на место прибыли сотрудники управляющей компании (УК), которые перемотали стыки скотчем и отключили воду. Откачивать канализацию коммунальщики начали только через два дня после инцидента. Жильцы остались недовольны не только методами ремонта, но также трехдневным отсутствием водоснабжения и неприятным запахом в доме.

При этом представители УК заявили, что приняли все необходимые меры. Главной задачей рабочих было максимально быстро купировать аварию, чтобы не допустить полного затопления подвалов, объяснили коммунальщики. «По вопросу армированного скотча можем сообщить, что он использовался для бандажа ревизии на лежаках канализации в подвальных помещениях дома во избежание срыва с лежака крышки ревизии и подтопления подвала дома», — отметили в пресс-службе.

Причиной аварии коммунальщики назвали мусор, смытый жильцами в унитаз. В УК добавили, что сейчас все последствия инцидента устранены, в доме была проведена уборка.

Ранее в поселке Сафоново Мурманской области детский сад затопило сточными водами.