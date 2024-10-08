В российском поселке детсад погряз в сточных водах

В Мурманской области детсад задыхается канализационными испарениями

В поселке Сафоново Мурманской области детский сад затопило сточными водами. Тревогу бьют активисты местного подразделения «Народного фронта».

Коммунальная авария произошла в жилом доме на улице Школьной. Подвал здания залит фекалиями — нечистоты доходят почти до пояса. Помимо жильцов, канализационными испарениями ежедневно вынуждены дышать 70 воспитанников учреждения, которое располагается на первом этаже, подчеркивают общественники. Кроме того, от сырости в доме завелись насекомые.

После жалоб собственников в управляющей компании заверили, что вскоре в доме проведут ремонт водопровода, бюджет работ составит около 8 миллионов рублей. Тем не менее с неисправной канализацией не могут справиться и новые трубы — подвал продолжает топить стоками. Волонтеры обратились за помощью в прокуратуру.

Ранее на чудовищный прорыв канализации пожаловался другой житель региона. В Североморске жилье полностью залило фекалиями — слоем экскрементов покрыт пол по всей квартире. Звонки коммунальщикам и аварийным службам остались без ответа.