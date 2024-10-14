Москвичам назвали аномально холодный день недели

Синоптик Вильфанд: 14 октября в Москве будет самым холодным днем недели

Понедельник, 14 октября, в Москве станет самым холодным днем недели. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Температуру воздуха в этот день синоптик назвал аномально холодной — она будет ниже климатической нормы на два градуса Цельсия. «Максимальные температуры днем составят 3-5 градусов Цельсия», — уточнил Вильфанд.

Специалист добавил, что фронтальный раздел будет проходить днем — в связи с этим заметные осадки, местами сильные, начнутся около полудня. В Москве ожидаются дождь и мокрый снег. Вечером ветер может усилиться до 15 метров в секунду, отметил Вильфанд. Ночью температура воздуха опустится до минус 2 — плюс 3 градусов Цельсия, заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о первом снеге, который может выпасть уже 14 октября.